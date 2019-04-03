AÖL sınav giriş yerleri için bekleyiş son buldu. Yüz binlerce öğrenci bu hafta sonu katılacakları 2. dönem sınavlarının sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nın taşınma işlemlerinden dolayı öğrencilere bir uyarı geldi. Peki, AÖL öğrenci girişi nasıl yapılır? AÖL sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? 2019 açık lise sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinde yer alan "Öğrenci Girişi" sekmesi üzerinden sınav giriş yerleri görüntülenebilmektedir. Sınava katılacak öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenci numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sol sekmede yer alan "Öğrenci Genel Bilgiler" kategorisi altında yer alan "Sınav Giriş Belgesi"ne tıklayarak sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekler.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

SINAV NE ZAMAN?

Sınav 6 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

6 Nisan 2019 Cumartesi

1. Oturum saat: 9.30

2. Oturum saat: 14.00

7 Nisa 2019 Pazar

3. Oturum saat: 14.00

MEB'DEN UYARI

5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı taşınma işlemleri yapılacağından, 6-7 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da Açık Öğretim Kurumları sınavına girecek öğrencilerin bir mağduriyet yaşamaması için sınav merkezlerine zamanında ulaşabilecekleri tedbirleri almaları gerekmektedir.

AÖL 3. DÖNEM TAKVİMİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri: 02 - 14 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması: 02 Mayıs 2019

3. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması: 14 Mayıs 2019

3. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması: 03 Temmuz 2019