2019 yılında Anneler Günü ne zaman? Annelerin önemini anlamak, anneleri onurlandırmak ve anne sevgisini ön plana çıkarmak için dünya genelinde kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Peki Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte Anneler Günü hakkında tüm detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, dünyadaki birçok ülkede farklı zamanlarda kutlanan ve anneleri onurlandıran özel bir gündür. Anneler Günü'nde çocuklar annelerine özel hediyeler alarak annelerini sevindirir. Anneler Günü, ülkemizde bu yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacaktır.

Anneler Günü, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli zamanlarda kutlanır. 2019 yılında Anneler Günü 12 Mayıs Pazar gün kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Tarihte Anneler Günü, Antik Yunan halklarında kutlanmaktaydı. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı.

ABD'de ise Anna Jarvis'in kaybettiği annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914'te kongrenin onaylamasıyla ABD'de genişledi ve kutlanmaya başlandı.