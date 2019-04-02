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  • 02.04.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 16:45

ne zaman, hangi gün? Anneler Günü nasıl ortaya çıkmıştır?

'ne artık sayılı günler kaldı. Nisan ayına girmemiz ile birlikte Anneler Günü'nün tarihi de araştırılmaya başlandı. Peki hangi gün? Anneler Günü nedir? İşte Anneler Günü ile ilgili detaylar...

Anneler Günü ne zaman?

yılında ne zaman? Annelerin önemini anlamak, anneleri onurlandırmak ve anne sevgisini ön plana çıkarmak için dünya genelinde kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Peki ? İşte Anneler Günü hakkında tüm detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü, dünyadaki birçok ülkede farklı zamanlarda kutlanan ve anneleri onurlandıran özel bir gündür. Anneler Günü'nde çocuklar annelerine özel hediyeler alarak annelerini sevindirir. Anneler Günü, ülkemizde bu yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacaktır.

Anneler Günü, dünyanın birçok ülkesinde çeşitli zamanlarda kutlanır. 2019 yılında Anneler Günü 12 Mayıs Pazar gün kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Tarihte Anneler Günü, Antik Yunan halklarında kutlanmaktaydı. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı.

ABD'de ise Anna Jarvis'in kaybettiği annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914'te kongrenin onaylamasıyla ABD'de genişledi ve kutlanmaya başlandı.

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