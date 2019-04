ALES başvuru işlemleri tamamlandı. Geçtiğimiz günde geç başvuru işlemlerinin yapılmasının ardından sınav için hazırlıklar başladı. Binlerce aday sınavın hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde ALES'in ne zaman yapılacağı bildirildi. Peki, 2019 ALES ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ALES/1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2019 ALES/1 sınavı 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal test 50 ve sözel test 50 sorudan oluşacak.

ALES sonuçları 30 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES TARİHLERİ

2019 ALES/2

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES puan türleri ve test ağırlıkları

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline kararverilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.