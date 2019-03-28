Bugün ALES geç başvuru günü... Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Girş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. 5 - 13 Mart'ta alınan başvuru işlemlerini yapamayan adaylar için bugün geç başvurular alınacak. Sınava katılmak isteyip de başvuru yapamayan adayların internet üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru ücreti ne kadar? 2019 ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ALES GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavına geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını gerçekleştirecekler.

Adayların internet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra aynı gün içerisinde başvuru ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Aksi taktirde başvurular geçersiz sayılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 180,00 TL'dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

Sınav ne aman?

2019 ALES, 5 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs'da adayların erişimine açılacak.

ALES TARİHLERİ

2019 ALES/2

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.