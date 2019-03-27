YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Yükskeöğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'nın 6'ncısı 10 Mart'ta yapılmıştı. Anadolu Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının sonuçları bekleyiş başladı. Peki, 2019 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 YÖKDİL sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Ancak, bir önceki sınavların sonuçları sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Mart'ta yapılan YÖKDİL sonuçlarının Nisan ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL EDİLECEK?

Sınava girmiş ve sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların, YÖKDİL'in belirlediği tarihler içerisinde "yokdil.yok.gov.tr" internet sitesinden itiraz başvurularını yapabilecekler.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADAR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testtekisorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) ×100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL SINAVI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınava; yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, adayın başvuru esnasında verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık sebebiyle doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Adaylar, beyan ettikleri bütün bilgilerinden sorumludur. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, verdiği bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıktan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

Sınav evrakı (soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve sınav tutanakları) sınav tarihinden 2 (iki) yıl sonra imha edilir. Her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Sınavla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle, ilgililerin söz konusu adresi sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Bu adresteki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.