YDS soru ve cevapları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Mart'ta uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) katılan adaylar, sınavda işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmek için soru ve cevapları merakla bekliyordu. Soru ve cevaplara erişebilen adaylar, bir yandan da sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2019 YDS soru ve cevapları nasıl görüntülenir? YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

YDS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

2019 YDS soru ve cevapları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

2019 YDS SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"24 Mart 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2019-YDS/1) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Mart 2019 tarihinde saat 14.45'ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2019-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." denildi.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 24 Mart'ta gerçekleştirilen 2019 YDS/1 sınavının sonuçları 19 Nisan 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.