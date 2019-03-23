YDS sınavı 24 Mart'ta yapılacak. Sınava katılacak olan binlerce aday, hazırlıklarını tamamladı ve sınav saatini beklemeye başladı. Kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan YDS'nin saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, YDS sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? YDS sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? İşte 2019 YDS ile ilgili merak edilenler...

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

2019/1 YDS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve yazdır butonuna tıklayarak çıktı alabilecekler.

YDS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, sınav 24 Mart'ta saat 10.15'te başlayacak. Adaylara cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019/1 YDS sonuçları 19 Nisan 2019 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.

YDS'Y KİMLER GİREBİLİR?

Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.

Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde

olması gerekmektedir.

Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmak isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.