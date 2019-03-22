YÖKDİL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. 80 sorunun yer aldığı YÖKDİL sınavının bu yıl 6'ncısı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün yayınlanan soru ve cevapları görüntüleyen adaylar, işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etme imkanı buldu. Soru ve cevapların ardından şimdi de sıra sonuçlarda. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açılanacak? 2019 YÖKDİL sonuç tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

YÖKDİL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Bu sene 6'nısı uygulanan YÖKDİL sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi makamlardan konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde eklenecektir.

YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "10 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen YÖKDİL 2019 İlkbahar Dönemi Sınavı soruları ve cevap anahtarları adayların erişimine açılmıştır. Adaylar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav soru ve cevaplarını görüntüleyebiliyor. Sınav itirazları 11-15 Mart 2019 tarihleri arasında, YÖKDİL Sınavı Kılavuzunda belirtilen usulde yapılmalıdır." denildi.

2019 YÖKDİL SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?