PYBS başvuruları nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı için öğrenciler hazırlık içinde. Daha önce PYBS şimdi ise İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavına başvuru yapamayan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği PYBS başvuru şartları neler? 2019 devlet bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, 11 Mart'ta başlayan PYBS başvuruları 22 Mart'ta sona erecek. Adaylar başvurularını http://www.meb.gov.tr, https:/odsgm.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sınav giriş yerlerini gösteren sınav giriş belgesi 17 Mayıs'ta erişime açılacak.

2019 PYBS SINAVI NE ZAMAN?

MEB'in yayınladğı takvime göre, 2019 İOKBS sınavı 2 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve adaylara cevaplamaları için 120 dakika verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

* Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim orta okullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

* İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

* Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

* Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00TL'yi (on üç bin dört yüz seksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

* İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri içindoğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dörtayrı ham puan hesaplanır.

* Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrencisayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

* Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrencisayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

* Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'agetiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

* Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

* Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

* Sınava girdiği hâlde,cevap kâğıdındahiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjan için yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklar.