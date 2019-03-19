BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, 2019 yılında yapılacak Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı'nın (BİLSEM) grup tarama uygulaması 19 Ocak'ta başladı. BİLSEM sınavlarına katılan öğrenciler ve velileri sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediyor. MEB ise sonuç için tarih verdi. Peki, 2019 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 BİLSEM sınav takvimi...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihide açıklanacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi https://meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

2019 BİLSEM SINAV TAKVİMİ

Grup tarama uygulaması 81 ilde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencinin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri"modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.