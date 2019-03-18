YKS geç başvuru günü merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl Haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınava katılacak olan adaylardan başvuru işlemleri alındı. Başvuru yapamayan adayların geç başvuru gününde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, YKS geç başvuru günü ne zaman? 2019 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2019 YKS sınavı ile ilgili ayrıntılar...

YKS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

YKS geç başvuru işlemleri için geri sayım başladı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2019 YKS geç başvuru işlemleri 19 Mart 2019 tarihinde alınacak. Adaylar YKS geç başvuru günü içerisinde başvuru ücretini de yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

YKS geç başvuru ücreti TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 75 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

12 Şubat - 6 Mart 2019t arihleri arasında YKS'ye başvuran ancak, TYT ve/veya AYT ve/veya YDT'ye girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru gününde (19 Mart 2019 tarihi) bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir.

12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında YKS'nin herhangi bir oturumuna başvuru yaparak sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru gününde değiştiremeyeceklerdir.

12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında "2018-TYT puanım 200 ve üzeridir, 2019-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2018-TYT puanımı kullanmak istiyorum" seçeneğini işaretleyerek başvuru ücretini yatıran adaylar, geç başvuru gününde bu bilgisini değiştirerek YKS oturumları için başvuru yapabileceklerdir. Bu adaylar, yatırmış oldukları başvuru ücreti ile seçmiş oldukları YKS oturumunun geç başvuru günü sınav ücreti arasındaki farkı sınav ücreti olarak süresi içinde yatırabileceklerdir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.