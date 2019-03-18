MSÜ sınav yerleri ne zaman yayınlanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için adaylar hazırlık içinde. 16 Ocak - 27 Şubat 2019 tarihleri arasında başvurusu alınan MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ sıanvı ne zaman? İşte ayrıntılar...

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava başvuru yapan adaylar sınava nerede girecekleri merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav giriş belgesi ile adayların sınava nerede girecekleri belli olacak ancak, sınav giriş yerlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklanmıştı. Buna göre, 2019 MSÜ sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

2019 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Sınav 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda adaylara, orta öğretim düzeyinde , beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en azbirinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.