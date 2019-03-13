10 Mart YÖKDİL sınavı soru ve cevapları adaylar tarafından oldukça merakla bekleniyor. 10 Mart YÖKDİL sınavları soru ve cevapları bu nedenle öğrencilerin gündeminde. YÖKDİL sınavı tam 180 dakika sürdü. YÖKDİL sınavında öğrencilere 80 tane soru soruldu. Sınavın cevaplarının 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir. YÖKDİL sınavından doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 alınması gerekmektedir.

10 MART YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili kurum tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önceki sınavlarda en geç 14 gün içerisinde sonuçlar açıklanmıştı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. YÖKDİL sonuçlarının 25 Mart tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir.

YÖKDİL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

YÖKDİL BARAJ PUANI NEDİR

İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL SINAVI NERELERDE GEÇERLİ

Bu sınava yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

YÖKDİL'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Yani YÖKDİL'de yanlış doğruyu götürmüyor.

YÖKDİL PUAN HESAPLAMA

Adayın birden fazla cevap verdiği sorular yanlış kabul edilecektir. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle "geçersiz" sayıldığı takdirde, sınava giren adayların ilgili soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Puan hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü kullanılacaktır.

SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖKDİL Nedir?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 26.01.2016 tarihindeki açıklaması ile ilk kez 5 mart 2017 tarihinde İngilizce dilinde ve daha sonra Almanca, Fransızca ve Arapça uygulanacak olan bir yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. YDS ile eşdeğerliğe sahiptir.

YÖKDİL SINAVINA KİMLER GİRER?

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.