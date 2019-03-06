YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında gerçekleştirilen üniversite sınavları için başvuru işlemlerini yapamayan adayların bugün içerisinde internet üzerinden başvurularını yapıp başvuru ücretlerini yatırmaları gerekiyor. Peki, YKS başvuru nasıl yapılır? YKS TYT para yatırma son gün ne zaman? ÖSYM parası hangi bankalara yatırılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YKS başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor. Adaylar sınava girecekleri oturumları seçtikten sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını yapacaklar. Başvuruların geçerli sayılabilmesi için başvuru ücretlerinin yatırılması gerekiyor. Peki, YKS başvuru ücreti ne zamana kadar yatırılacak?

YKS PARA YATIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

YKS sınav ücreti ödeme için son gün 7 Mart 2019.

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 50,00 TL'dir. Ücretler aşağıdaki bankalara yatırılacak.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019