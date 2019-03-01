BİLSEM grup tama uygulaması 19 Ocak'ta başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruya göre, sınava ilişkin detaylar belli oldu. 2019 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı'nın (BİLSEM) grup tarama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman bitiyor? 2019 BİLSEM grup tarama uygulama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2019 BİLSEM SINAV TAKVİMİ

Grup tarama uygulaması 81 ilde, il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde 19 Ocak-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak.

Grup tarama uygulama sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Sonuçlar öğrencin T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecektir.

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak

Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilerek veliler bilgilendirilecektir.

Öğrencinin bilim ve sanat merkezinde eğitim almaya hak kazanıp kazanmadığı 19 Temmuz 2019 tarihinde http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak

Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri" modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Müzik yetenek alanında yapılacak olan bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanacak şekilde planlanacak

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri 16 Nisan 2019 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi "Sınav İşlemleri"modülünde yayımlanacak. Fotoğraflı giriş belgelerinin çıktısı okul idaresi tarafından alınarak onaylanıp öğrenci velilerine imza karşılığında verilecek ve veliler bilgilendirilecektir.

Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 19 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.