Kar yağışı nedeniyle bazı illerde bugün okullar tatil edildi. Güne kar yağışı ile başlayan vatandaşlar okulların yarın da tatil olup, olmayacağını araştırıyor. Peki, 1 Mart okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Cuma günü tatil edilen okulları haberimizde derledik. İşte 1 Mart Cuma günü tatil olan iller...

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

BİNGÖL KARLIOVA

Karlıova ilçesine bağlı 47 köy yolunun kapanmasının ardından bugün okullar tatil edilmişti. Kar ve tipinin devam etmesi nedeniyle eğitime yarın içinde ara verildiği bildirildi.

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı ilçemizde eğitim öğretime 01/02/2019 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Öte yandan kent genelinde kapalı bulunan 281 köy yolunda tipinin durduğu bölgelerde çalışma yapıldığı öğrenildi.

Hangi illerin tatil olacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.