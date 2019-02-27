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  • 27.02.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 27.02.2019 09:54

soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM-1. Dönem TUS sınavı

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan sınavı sonrasında adayların gözü ÖSYM’ye çevrildi. nın ne zaman yayınlanacağı merakla beklenirken sevindirici haber geldi. ÖSYM 1. Dönem nı erişime açtı.

TUS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! ÖSYM-1. Dönem TUS sınavı

24 Şubat tarihinde uygulanan 1.Dönem sınavında yer alan 'Temel Tıp Bilimleri Testi' ve 'Klinik Tıp Bilimleri Testi' soruları ile cevap anahtarları yayınlandı. Haberimizdeki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

TUS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM duyurusu:
24 Subat 2019 tarihinde uygulanan 2019-TUS (1. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavının Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Şubat 2019 tarihinde saat 16.20'den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
2019-TUS (1. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2019-TUS (1. Dönem) ve 2019- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlerde bulunmamaktadır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

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