YDS geç başvuru işlemleri alınıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları 30 Ocak - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında alındı. Sınava katılmak isteyip başvurularını yapamayan adaylar için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştirilecek. Peki, YDS geç başvuru nasıl yapılır? 2019 YDS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2019 YDS geç başvuru işlemleri 21 Şubat'ta tamamlanacak.

YDS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YDS geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını yapacaklar.

İnternet üzerinden başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak. Başvuru ücreti aynı gün içerisinde ödenecek.

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzda YDS geç başvuru ücreti her oturum için 180,00 TL olarak belirlendi.

Ücret ödeme işlemleri ise ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

YDS NE ZAMAN?

2019 YDS/1 sınavı 24 Mart 2019 tariginde gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak olan sınavda adaylara cevaplamaları için 180 dakika verilecek.