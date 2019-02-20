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  • 20.02.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 17:37

işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 sınavı ne zaman?

Binlerce öğrencisi işlemlerini sürdürüyor. Peki kayıt yenilemesi nasıl ve ne zamana kadar yapılıyor? 2019 yılında gerçekleşecek olan AÖF sınavları hangi tarihte düzenlenecek? İşte merak edilenler…

AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 AÖF sınavı ne zaman?

11 Şubat'ta başlayan si 22 Şubat'ta sona erecek. 2019 sınavına girebilmek için yenileme işlemlerinin zamanında yapılması büyük önem taşıyor. AÖF resmi internet sitesi üzerinden "aof.anadolu.edu.tr" ya da AÖF bürolarından kayıt yenilemesi yapılabiliyor.

AÖF SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Bahar dönemi ara sınavı: 13-14 Nisan 2019
Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019
2018-2019 öğretim yılı üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019



AÖF ÖDEMELERİ HAKKINDA

-Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme
(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)
-İnternet Bankacılığı ile Ödeme
-ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
-Mobil Bankacılık ile Ödeme

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