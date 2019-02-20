AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? 2019 AÖF sınavı ne zaman?

11 Şubat'ta başlayan AÖF kayıt yenilemesi 22 Şubat'ta sona erecek. 2019 AÖF sınavına girebilmek için yenileme işlemlerinin zamanında yapılması büyük önem taşıyor. AÖF resmi internet sitesi üzerinden "aof.anadolu.edu.tr" ya da AÖF bürolarından kayıt yenilemesi yapılabiliyor.



AÖF SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?



Bahar dönemi ara sınavı: 13-14 Nisan 2019

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 25-26 Mayıs 2019

2018-2019 öğretim yılı üç ders sınavı: 20 Temmuz 2019





AÖF ÖDEMELERİ HAKKINDA



-Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

-İnternet Bankacılığı ile Ödeme

-ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

-Mobil Bankacılık ile Ödeme