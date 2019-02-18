Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından gerçekleştirilecek olan Bütünleme sıanvı için merakla beklenen giriş belgeleri yayımlandı. Binlerce öğrenci sınav giriş yerlerini görüntülemek istiyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2018 - 2019 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, https://obs.atauni.edu.tr/ sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bütünleme sınavı ne zaman?

ATA AÖF 2018 - 2019 bütünleme sınavı 23-24 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

1. Sınav Giriş Belgesi,

2. Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) bulundurmanız gerekmektedir.

Ayrıca;

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,

Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,

Hakim, Savcı ve Yüksek Yargı Organı mensuplarının mesleki kimlik kartları,

Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,

Bir kısım yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde "9 ile başlayan" Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,

T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, Içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" bulunan öğrenciler sınava girebilir.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.