AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF telafi sınavları bugün başladı. Sınava girecek olan öğrenciler AUZEF sınav giriş belgesinin nasıl alındığına dair araştırma yapmaya başladı. AUZEF bütünleme sınav yerleri İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. AUZEF telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AUZEF bütünleme sınav yerleri İstanbul Üniversitesi resmi internet sitesinden yayınlandı. AUZEF telafi sınavları 16 Şubat Cumartesi ve 17 Şubat Pazar günü tarihlerinde yapılacak.

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "2018-2019 Güz Dönemi Telafi (Bütünleme) Sınavı sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır, belgelerinizi http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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AUZEF İÇİN UYARI!

Öğrenciler sınavlara "Sınav Merkezi Tercihi" döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar. Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.

Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.

Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.

Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir. Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.