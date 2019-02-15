Binlerce kişi şimdiden KPSS sınavlarına hazırlanmaya başlandı. Memur olarak çalışmak isteyenlerin yakından takip ettiği ÖSYM resmi sitesinde 2019 yılı KPSS sınavlarının tarihleri ve başvuru zamanları duyuruldu.

KPSS 2019 SINAVLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?



KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)