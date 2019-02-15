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  • 15.02.2019 17:30
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 17:30

sınavları ne zaman? 2019 KPSS başvuruları

Memur olmak isteyen vatandaşların sınavından geçerli not alması gerekiyor. KPSS puanının yeterlilik durumuna göre ve yapılacak mülakat sonrasında yerleştirmeler gerçekleşiyor. Peki 2019 yılında KPSS sınavları ne zaman? Başvurular hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

Binlerce kişi şimdiden KPSS sınavlarına hazırlanmaya başlandı. Memur olarak çalışmak isteyenlerin yakından takip ettiği ÖSYM resmi sitesinde 2019 yılı KPSS sınavlarının tarihleri ve başvuru zamanları duyuruldu.

KPSS 2019 SINAVLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

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