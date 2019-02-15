ALES başvuru işlemleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES başvuruları için geri sayım başladı. Geçerlilik süresi 5 yıla çıkan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2019 yılı takvimi belirlendi. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak?2019 ALES sınavları ne zaman? İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 ALES tarihleri...

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 ALES/1

Başvuru tarihi: 05-13 Mart 2019

Geç başvuru tarihi: 28 Mart 2019

Sınav tarihi: 05 Mayıs 2019

Sınav sonuç tarihi: 30 Mayıs 2019

2019 ALES/2

Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019

Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019

Sınav tarihi: 22 Eylül 2019

Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019

2019 ALES/3

Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019

Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019

Sınav tarihi: 17 Kasım 2019

Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.