ALES başvuru işlemleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES başvuruları için geri sayım başladı. Geçerlilik süresi 5 yıla çıkan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2019 yılı takvimi belirlendi. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlayacak?2019 ALES sınavları ne zaman? İşte ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 ALES tarihleri...
ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2019 ALES/1
Başvuru tarihi: 05-13 Mart 2019
Geç başvuru tarihi: 28 Mart 2019
Sınav tarihi: 05 Mayıs 2019
Sınav sonuç tarihi: 30 Mayıs 2019
2019 ALES/2
Başvuru tarihi: 9 - 17 Temmuz 2019
Geç başvuru tarihi: 31 Temmuz 2019
Sınav tarihi: 22 Eylül 2019
Sınav sonuç tarihi: 17 Ekim 2019
2019 ALES/3
Başvuru tarihi: 17 - 25 Eylül 2019
Geç başvuru tarihi: 8 Ekim 2019
Sınav tarihi: 17 Kasım 2019
Sınav sonuç tarihi: 12 Aralık 2019
ALES HAKKINDA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,
* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.
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