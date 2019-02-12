Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar sürüyor. Ortaöğretim son sınıf öğrencileri bugün itibarıyla başvuru işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzu ile birlikte sınava dair detaylar açıklandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek YKS sınavı başvuruları nasıl yapılır? YKS başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

YKS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2019 YKS başvuruları 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ücret ödeme için son gün 7 Mart 2019 olarak belirlendi.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2019 YKS sınavına başvurular ÖSYM'nin https.//ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Sisteme T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile giren öğrenciler, istenen adımları tamamladıktan sonra başvurularını bitirecekler. Daha sonra başvuru ücreti yatırılarak başvuru işlemleri tamamlanacak.

YKS BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT'nin her biri için 50,00 TL'dir. Ücretler aşağıdaki bankalara yatırılacak.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

2019 YKS NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019