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  • 05.02.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 05.02.2019 10:06

? sınav başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar tarafından heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil () sınavı başvuruları sürüyor. Peki YÖKDİL başvuruları hangi tarihte sona erecek? YÖKDİL sınavına ne kadar zaman kaldı? İşte merak edilen soruların yanıtları…

YÖKDİL sınavı için başvurular 30 Ocak'ta başladı ve 8 Şubat'ta bitecek. Adayların bu tarih aralığını dikkate alması oldukça önem taşıyor. Aksi durumda sınava girme hakkını kaybederler. Peki YÖKDİL sınavı için başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

Adayları heyecanlandıran ve merakla beklenen YÖKDİL sınavı 10 Mart tarihinde saat 14:00'te tek oturum halinde yapılacaktır. Çoktan seçmeli ve 5 cevap şıklı 80 sorunun yer alacağı sınavın süresi ise 180 dakika olacak.

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