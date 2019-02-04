EGM memur alımı bugün başladı! Başvuru şartları nelerdir?

EGM, 54 kişinin kadrolu personel istihdam edileceğini duyurdu. İlanda EGM memurluğuna başvuru yapmak isteyenlerin taşıması gerektiği şartlar da belirtildi. EGM memur başvuruları 4-8 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
EGM MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aşağıdaki şartları taşımayan ya da belirtildiği şekilde başvuruya gelmeyen kişilerin EGM memurluğu için başvurusu kabul etmeyecektir.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
- Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
EGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapacak kişinin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü'ne giderek bizzat başvuru yapması gerekiyor. Yanlarında kimlik belgesi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, istenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti, KPSS sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneğinin bulundurulması gerekmektedir.
EGM MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aşağıdaki şartları taşımayan ya da belirtildiği şekilde başvuruya gelmeyen kişilerin EGM memurluğu için başvurusu kabul etmeyecektir.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak,
- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)
- Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.
EGM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapacak kişinin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü'ne giderek bizzat başvuru yapması gerekiyor. Yanlarında kimlik belgesi, son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, istenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti, KPSS sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneğinin bulundurulması gerekmektedir.
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