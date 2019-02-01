AÖL kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak'ta başlamıştı. Binlerce öğrencinin mezun olabilmek için eğitim gördüğü AÖL'de 2. dönem kayıt işlemleri için son viraja girildi. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.