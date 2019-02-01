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20 bin 500 yeni öğretmen

Atama bekleyen öğretmenler için önemli viraja girildi. Bugün 500 engelli, 7 ’ta da 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

20 bin 500 yeni öğretmen
Bu ay 20 bin 500 öğretmen göreve başlıyor. Açıklanan takvime göre; bugün 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. Başvuruların 23-29 Ocak tarihlerinde alınmasının ardından, 2016 ile 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na () katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre 500 engelli ataması işlemi bugün tamamlanacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için de tercih işlemlerinde bugün son gün. Sözlü sınavı geçen adaylar, gün içerisinde tercih işlemini tamamlayacak. Atamalar ise 7 Şubat'ta yapılacak. Böylece bu ay 20 bin 500 öğretmeni bünyesine katmış olacak. Bakanlık, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliğinde bin 401, rehberlikte bin 56, okul öncesinde bin 601, özel eğitimde bin 2 kontenjan var.

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