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20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihler başladı

20 bin öğretmen atanacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nın () ilan ettiği gibi 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması için tercihler başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 3 katı aday yani 60 bin kişiden tercih alınacak. Tercihler 1 Şubat'ta sona erecek.

SÖZLÜ ÖNEMLİ
da başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği halinde puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı h‚linde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.



KONTENJAN BELLİ
MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

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