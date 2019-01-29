AÖL kayıt yenileme için son günler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre, açık lise 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak'ta başladı. Eğitimini açık öğretim üzerinden sürdüren öğrenciler mezun olabilmek için kredi notlarını yükseltmeyi hedefleyerek sınavlara katılıyor. 2018-19 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekiyor. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

9 Ocak'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemleri, MEB'in yayınladığı takvimde yer alan bilgiye göre, 31 Ocak'ta sona erecek.

Mazeretli kayıt yenileme işlemleri ise 01-6 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?