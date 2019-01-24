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  • 24.01.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 24.01.2019 10:59

sınav sonuçları açıklandı mı? Son günlere girildi! 2019 Açıköğretim final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

sınav sonuçları için heyecan dorukta. Binlerce öğrenci, tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyor. 12-13 Ocak'ta yapılan final sınavının sonuçları AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, açıklandı mı? Açıköğretim güz dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF sınav sonuçları için son günler... Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler, katıldıkları final sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 11 Şubat'tan itibaren bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini yapacaklar. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açıköğretim final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılarıyla AÖF sınav sonuçları...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen AÖF final sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınav sonuçlarının kısa sürede erişime açılması bekleniyor. Bu da bir önceki sınav takvimlerine baktığımızda anlaşılabiliyor. Şöyle ki; daha önce yapılan AÖF sınavlarının sonuçları, sınavın tamamlanmasından 10-15 gün içerisinde erişime açılmıştı. Böylelikle 12-13 Ocak'ta yapılan final sınavının sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması tahminler arasında.

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