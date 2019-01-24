AÖF sınav sonuçları için son günler... Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler, katıldıkları final sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, 11 Şubat'tan itibaren bahar dönemi kayıt yenileme işlemlerini yapacaklar. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2019 Açıköğretim final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılarıyla AÖF sınav sonuçları...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Merakla beklenen AÖF final sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sınav sonuçlarının kısa sürede erişime açılması bekleniyor. Bu da bir önceki sınav takvimlerine baktığımızda anlaşılabiliyor. Şöyle ki; daha önce yapılan AÖF sınavlarının sonuçları, sınavın tamamlanmasından 10-15 gün içerisinde erişime açılmıştı. Böylelikle 12-13 Ocak'ta yapılan final sınavının sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması tahminler arasında.