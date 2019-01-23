Atatürk Ürinversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavı 19 - 20 Ocak'ta yapıldı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlarını merak eden öğrenciler bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile birlikte sınav soruları ve cevap anahtarlarının yayınlandığı bildirildi. Peki, ATA AÖF finaller ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği ATA AÖF final sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Ancak bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların sınavın tamamlanmasından 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Buna göre, 19-20 Ocak'ta yapılan sınavın sonuçlarının Şubat ayının ilk haftası içerisinde açıklanması ön görülüyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde eklenecek.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Sınav soruları ve cevaplarına erişebilmek için öncelikle LMS sistemine giriş yapmanız gerekiyor. LMS sistemine OBS üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha sonra sisteme giriş yaptıktan sonra "Sınav Soruları" sayfasına giriş yapın. Açılan sayfada ders ismine tıklayarak sınav sorularınızı indirebilirsiniz. Sınava itirazlar 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Buna göre, bu sınava itirazlar 23 Ocak 2019 17.00 tarihinde sona erdi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.

Atatürk Üniversitesi tarafından final sınavı soruları ve cevap anahtarları ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Final Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Sınav sorularına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) sol menüde yer alan "Soru İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 23 Ocak 17:00'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır."