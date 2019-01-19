Tatil zamanı

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi dün sona erdi, yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başladı. İlk dönemin sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte yaklaşık 1 milyon öğretmen de dinlenme fırsatı bulacak. Dün yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler 4 Şubat'ta tekrar sınıflardaki yerlerini alacak. Uzmanlar, sömestir tatili için ebeveynlere şu önerilerde bulunuyor:
Zayıf notlar yüzünden çocuğunuzun kalbini kırmayın.
İyi gelen karneyi abartmadan ödüllendirin.
Ödül sözü verdiyseniz yerine getirin.
Tatili sürekli ders çalışarak geçirmesi için baskı kurmayın.
Evde zeka ve becerisini kullanabileceği etkinlikler yapın. Sessiz film anlatma, zeka ve beceri oyunlarıyla mini yarışmalar düzenleyebilirsiniz.
Hava soğuk da olsa haftada birkaç gün açık havada geçireceğiniz zaman dilimleri çok önemli.
Sportif ve sanatsal etkinlikler yapın.
Atölye etkinliklerine götürün.
Bulunduğunuz şehirde daha önce görmediğiniz tarihi, turistik yerleri gezin.
Yaşına uygun tiyatro, sinema ve gösterilere gidin. Çıkışta izlediği şeyle ilgili yorum yapmasını teşvik edin.
Çocuğunuzun sevdiği arkadaşları ile bir araya gelmesini sağlayın.
Kitap okuma saati yaratın.
Sürekli çocuğu bir şeye yönlendirme telaşında olmayın. Bırakın bazen de canı sıkılsın.
Teknolojik aygıtları sınırlı zaman dilimlerinde kullandırın.
KARTEPE HAREKETLENDİ
Okulların sömestir tatiline girmesi ile kış turizminde ve kayak otellerinde hareketlilik yaşanıyor. The Green Park Hotels&Resorts Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, Kartepe'nin, İstanbul'a yakınlığı ile Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden birisi olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Talep ve rezervasyonlar beklentimizin üzerinde iyi gidiyor. Sömestir için Kartepe'de yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Pistlerimiz açık, konaklayan misafirlerimizin dışında günübirlik gelen misafirlerimize de birçok aktivite seçeneklerimiz ile hizmet veriyoruz.""
Zayıf notlar yüzünden çocuğunuzun kalbini kırmayın.
İyi gelen karneyi abartmadan ödüllendirin.
Ödül sözü verdiyseniz yerine getirin.
Tatili sürekli ders çalışarak geçirmesi için baskı kurmayın.
Evde zeka ve becerisini kullanabileceği etkinlikler yapın. Sessiz film anlatma, zeka ve beceri oyunlarıyla mini yarışmalar düzenleyebilirsiniz.
Hava soğuk da olsa haftada birkaç gün açık havada geçireceğiniz zaman dilimleri çok önemli.
Sportif ve sanatsal etkinlikler yapın.
Atölye etkinliklerine götürün.
Bulunduğunuz şehirde daha önce görmediğiniz tarihi, turistik yerleri gezin.
Yaşına uygun tiyatro, sinema ve gösterilere gidin. Çıkışta izlediği şeyle ilgili yorum yapmasını teşvik edin.
Çocuğunuzun sevdiği arkadaşları ile bir araya gelmesini sağlayın.
Kitap okuma saati yaratın.
Sürekli çocuğu bir şeye yönlendirme telaşında olmayın. Bırakın bazen de canı sıkılsın.
Teknolojik aygıtları sınırlı zaman dilimlerinde kullandırın.
KARTEPE HAREKETLENDİ
Okulların sömestir tatiline girmesi ile kış turizminde ve kayak otellerinde hareketlilik yaşanıyor. The Green Park Hotels&Resorts Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, Kartepe'nin, İstanbul'a yakınlığı ile Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden birisi olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Talep ve rezervasyonlar beklentimizin üzerinde iyi gidiyor. Sömestir için Kartepe'de yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Pistlerimiz açık, konaklayan misafirlerimizin dışında günübirlik gelen misafirlerimize de birçok aktivite seçeneklerimiz ile hizmet veriyoruz.""
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