Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019 yılı sınav takvimini yayınladı. Buna göre, kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS, yükskeöğretim kurumlarında lisans eğitime geçiş yapmak için yapılan DGS ve diğer sınavların da başvuru ve sınav tarihi belli oldu. İşte 2019 ÖSYM sınav takvimi...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ (2019)

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2019 KPSS TARİHLERİ

2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.