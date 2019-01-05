AÖF final sınavı için hazırlıklar sürüyor. Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitimini sürdüren öğrenciler, mezun olabilmek için kredi notlarını yükseltmeyi hedefliyor. Sınav için geri sayım başlarken AÖF tarafından yapılan açıklamada öğrencilerin sınava girecekleri yerler belli oldu. Peki, AÖF sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman? İşte 2019 AÖF final sınavı tarihi...

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek. Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın. Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak ya da klavyede Ctrl+P kısayolu ile çıktı alabilirsiniz.

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