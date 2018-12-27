Pazartesi okullar tatil mi, sorusu son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2019'a merhaba demeye hazırlanan vatandaşlar yılbaşı tatili için de planlarını yapmaya başladı. Öğrenciler ise 31 Aralık'ta okulların tatil olup, olmayacağını merak ediyor. Peki, pazartesi okullar tatil mi? 31 Aralık yılbaşı günü okullar tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için öğrenciler eğitim öğretim hayatına devam edecek ve okullar tatil olmayacak ancak ertesi gün yani 1 Ocak Salı günü okullar tatil olacak.

Bu yıl 29-30 Aralık tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi ile birlikte pazartesi günü tatil edilirse 1 Ocak resmi tatili ile birleştirildiğinde 4 gün tatil yapma fırsatı doğacak. Fakat 31 Aralık'ın tatil olması konusunda resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

2019 RESMİ TATİLLER

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

2019 DİNİ GÜNLER