Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Sivas'ta kar yağışlarının kuvvetli olacağı bildirildi. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi ile birlikte öğrenciler de kar yağışını fırsat bilerek okullar tatil olacak mı, sorularına yanıt aradı. Sivas Valiliği'nden kar tatili ile ilgili açıklama geldi. Peki, Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Çarşamba Sivas'ta okullara kar tatili olacak mı? İşte merak edilenler...

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valisi Salih Ayhan, kar yağışının ardından kar tatili ile ilgili açıklamada bulundu. Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

SİVAS HAKKINDA

Sivas, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 28.488 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte ilk uygarlıklardan bu yana birçok devletin ve beyliğin toprağı olan Sivas, Osmanlı toprağı olduktan sonra büyük gelişim göstererek günümüzdeki haline kadar geldi.

Milli Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı'nın kararlarının alındığı Sivas Kongresi, bu şehirde gerçekleşmiştir. 4 Eylül 1919 tarihinde gerçekleşen kongrenin ardından Milli Mücadele başlamış ve kazanılmasında Sivas şehri önemli bir yer edinmiştir.

Günümüzde Sivas şehri, ekonomisini tarım ve sanayi alanlarından sağlamaktadır. Özellikle demir ve demircilikle ilgili sanayi sektörlerinde lokomotif olarak öön plana çıkmaktadır.

Tarım sektöründe ise buğday, arpa, çavdar, ay çekirdeği, patates ve şeker pancarı bölge üretiminde en fazla payı alan ürünlerdir.

2015 nüfus sayımına göre Sivas'ta 359.219 kişi yaşamaktaydı. Bu nüfusun 329.082 kişisi şehir merkezinde, 30.137'si ise kır ve yeşillik alanlarda yaşamaktadır.