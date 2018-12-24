E-Okul sistemi son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 18 milyon öğrenciye ait sınav sonuçlarından devamsızlıklara kadar pek çok bilgiye ulaşma imkanı tanıyan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala sınav sonuçları, devamsızlık bilgisi gibi birçok konuyu görüntülemek isteyen öğrenciler e-Okul giriş ile bu imkana ulaşabilecek. İşte e-Okul öğrenci girişi...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste iki pencere ekrana gelecek. Sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer almaktadır. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Daha sonra sistem açıldıktan sonra sol ekranda yer alan bilgiler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.

E-OKUL MOBİL UYGULAMALARI

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne sadece bilgisayar üzerinden değil, aynı zamanda Android ve iOS platformlardan da takip edebilirsiniz. Cihazınızın işletim sistemine ait olan uygulama mağazasından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını cihazınıza indirebilir ve aynı işlemleri mobil platformlardan da takip edebilirsiniz.

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır. İlk sınav notu ve ikinci sınav notu toplanarak ikiye bölünür (eğer 3 sınav yapılmışsa 3 sınav notu toplanır ve 3'e bölünür). Bu şekilde tüm derslerin ortalamaları bulunur ve en sonda tüm ortalamalar toplanarak toplam ders sayısına bölünür ve karne notu tespit edilir.

e-OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS projesi dahilinde 2007 yılında kullanıma açtığı ücretsiz bir bilgi edinme platformudur. e-Okul üzerinden bir öğrencinin okula kaydolduğu andan, mezun olduğu ana kadar her türlü eğitim sürecini barındırır.

e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.),haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.