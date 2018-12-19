Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlıyor? Sömestr ne zaman?

Sömestr tatili için geri sayım başladı ve milyonlarca öğrenci tatilin başlayacağı tarihi bekliyor. 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak? gibi soruların cevabı Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takviminde yer alıyor Peki, 15 tatil ne zaman 2019? - Sömestr ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimi!



15 TATİL NE ZAMAN?

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.



TATİL NASIL GEÇİRİLMELİ?



YENİ SİSTEME ADAPTE OLUN

- Özellikle sınav sisteminin değişmesi, karşımıza soru formatında da önemli farklılıklar çıkardı. Adayların bu yeni formata adapte olması için benzer testlere ağırlık veren bir çalışma yürütmesi göz ve zihin aşinalığı kazanması bakımından yararlı olur.

BOL BOL TEST ÇÖZÜN

- Bir haftalık çalışma sürecinde daha çok test örnekleri üzerinden çalışma programı tasarlanabilir. Bu, sınav denemesi şeklinde yapılabileceği gibi çeşitli testler ve soru bankaları üzerinden de olabilir.

YANITLARI ANALİZDEN GEÇİRİN

- Bir testi veya sınav denemesini çözdükten sonra geri dönüp sonuçları ve cevapları sıkı bir analizden geçirmek de öğrenmeyi pekiştirecektir.

BİYOLOJİK AYARINIZI BOZMAYIN

- Tatilde uyku, beslenme ve dinlenme düzeninin de okul sürecinde olduğu gibi sağlanması gerekiyor. Çünkü bu dönemde bozulan biyolojik ayarı, okul başladığında tekrar olağana döndürmek bazen birkaç haftayı alabiliyor.

BAŞARI İÇİN DENGE ÖNEMLİ

- Tabi ki sadece uzun süre çalışanların değil, çalışmalarını dengeli, düzenli ve programlı yapabilenlerin daha başarılı olabileceklerini hatırlatmak isterim. Bu dengeye dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi sömestr.

ÖĞRENCİLER TATİLDE NELER YAPMALI?



Tatilde mutlaka birinci dönem gördüğünüz konuları kısa bir şekilde gözden geçirin ve her konu ile ilgili 15-20 soru çözerek iyi bir tekrar yapın. Tatilde kendinize bir çalışma programı hazırlayın ve her gün belirlediğiniz konular üzerine 3-4 saat tekrar yapın. Kendinize ders dışında zaman ayırın, arkadaşlarınızla birlikte sosyal faaliyetlerde bulunun. Bilgisayar oyunlarına günde iki saatten fazla zaman ayırmayın. Günlük ders programınızı tamamladıktan sonra, mutlaka dışarı çıkıp temiz hava alın veya spor yapın. Kişisel gelişiminize katkı sağlayacak sertifikalı seminer programlarına, bir günlük kurslara ve öğretici gezilere katılın.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.