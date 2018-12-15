Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen burs imkanından faydalanmak isteyen ortaöğretim öğrencileri için başvurular 17 Eylül'de, yükseköğretim öğrencileri için ise 3 Ekim'de sona erdi. Burs başvuru sonuçlarını heyecanl bekleyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, ortaöğrenim burs sonuçlarının açıklandığını bildirildi. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ortaöğretim burs başvuru değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı ve sonuçların açıklandığı bildirildi.

VGM ortaöğrenim burs sonuçları, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün https://www.vgm.gov.tr/ resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam ettiği, burs başvuru sonuçları için duyuruların VGM'nin internet sitesi üzerinden yapılacağı bildirildi.

VGM BURS YARDIMI NE KADAR?



Ortaöğretim için;



2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.



Yükseköğretim için;



2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.