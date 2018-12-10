DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 KPSS DHBT sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

KPSS DHBT sınavı 9 Aralık'ta gerçekleştirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (KPSS DHBT) sınavına katılan adaylar sonuçlar için bekleyişe geçti. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, sonuç tarihi belli oldu. Peki, sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte 2018 KPSS DHBT sınav sonuç tarihi...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 KPSS DHBT sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da bir önceki sınavalara baktığımızda soru ve cevapların sınavdan sonra bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Buna göre, 2018 KPSS DHBT snav soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması tahminler arasında.

DHBT NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Gene l Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT'ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans dü zeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce d ikkatle incelemeleri gerekmektedir.