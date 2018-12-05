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  • 05.12.2018 15:10

Sömestr ne zaman başlıyor? ne zaman? ? İşte tarihi 2019

Aralık ayına girilmesi ile beraber milyonlarca öğrenci ne zaman başlaycak? sorusunu sormaya başladılar. İlk sınavların bitmesiyle birlikte, ikinci sınavlara hazırlanmaya başlayan öğrenciler yoğun bir dönemin ardından tatil için geri sayımı başlattı. Peki, 15 tatil ne zaman, , sömestr ne zaman başlayacak? 15 tatil geri sayım 2019

Sömestr ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte yarıyıl tatili tarihi 2019

sorusu merakla araştırılırken, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklama yapıldı. 2018 yılının Aralık ayında artış gösteren, ne zaman sorusu, tarafından yanıt buldu. Öğrencilerin yanısıra ailelerinde merakla beklediği nin yaklaşmasıyla birlikte tatil hazırlıklarına başlayan aileler bir an önce tatilin başlamasıyla yoğun dönemden kurtulmak istiyor. Her yıl Ocak ayında yarıyıl tatiline giren öğrenciler, okulların Ocak ayının kaçında kapanacağını sorguluyor.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

17 Eylül tarihinde başlayan eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Birinci dönem karnelerini alan öğrenciler için yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan , 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

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