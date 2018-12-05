Sömestr ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte yarıyıl tatili tarihi 2019

Okullar ne zaman kapanacak sorusu merakla araştırılırken, milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklama yapıldı. 2018 yılının Aralık ayında artış gösteren, 15 tatil ne zaman sorusu, MEB tarafından yanıt buldu. Öğrencilerin yanısıra ailelerinde merakla beklediği yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte tatil hazırlıklarına başlayan aileler bir an önce tatilin başlamasıyla yoğun dönemden kurtulmak istiyor. Her yıl Ocak ayında yarıyıl tatiline giren öğrenciler, okulların Ocak ayının kaçında kapanacağını sorguluyor.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

17 Eylül tarihinde başlayan eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Birinci dönem karnelerini alan öğrenciler için yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.