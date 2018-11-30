Milli Eğitim Bakanı Pof. Dr. Ziya Selçuk Nun Okullarındaydı

Eğitim alanında engin bilgi ve birikime sahip Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, NUN Okulları öğrencileriyle ve öğretmenleriyle bir araya geldi. Katılımcıların sorularını cevaplayan Selçuk, eğitimin insanda gizli olan hazineyi açığa çıkardığını belirterek "eğitim insandaki esmanın açığa çıkarılmasıdır. Öğrencinin tabiatını merkeze alan bir anlayışla hareket edilmeli, eğitimin bu tabiatı zenginleştirecek bir kemalat süreci olduğu akıllardan çıkarılmamalı." şeklinde konuştu.

2023 Eğitin Vizyonu ile ilgili bir soru üzerine, "bugün hayalini kurduğumuz projelerin çok daha ilerisinde hedeflere ihtiyacımız var. Bunları başarabilmek için ideallerimiz olmalı, hayaller kurmalıyız. İnancımızı ve cesaretimizi de asla kaybetmemeliyiz. Bütün bu parametrelere aynı anda sahip olduğumuz takdirde istediğimiz noktanın çok daha ilerisine gitmemiz mümkün." şeklinde cevap verdi. Hedeflerinin asla bugünün gelişmiş ülkelerinin eğitim sistemleri olmadığının altını çizen Selçuk, "eğitimi sadece endüstri ve ekonomi için değil ontolojisi için yapmak isterdim. Biz bunu geçmişte zaten yaptık. Tarihi tecrübemiz en büyük artımız." diye ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlik mesleğinin zorluklarının altını çizerek öğretmen-öğrenci arasında ilişkinin sağlıklı ilerleyebilmesi için öğretmenin kendini tanıyıp çocuğun içindeki hazineyi dışarı çıkarmaya yönelik bir anlayışı takip etmesi gerektiğini dile getirdi. Öğretmenin birinci vazifesinin kendini tanımak olduğunu belirten Selçuk, "öğrencilerinize sözleriniz ile değil hâliniz ile örnek olun" tavsiyesinde bulundu.

Eğitim alanında kullanılan dilin doğru olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye'nin yeniden tarihsel bir dil kurması gerekiyor. Fakat dili kullanmak tek başına yetmez. Muhtevasını doldurmadan kullanırsanız insanı zehirler. Kelimeye zulmetmek büyük günahtır. Onu eyleme geçirmelisiniz." cevabını verdi. Eğitimin 100 metre koşusundan ziyade maratona benzediğine dikkat çeken Selçuk, öğrencilerin birkaç konuda derinleşmesini tavsiye etti. Kuyu kazarsanız suyu bulursunuz diye seslendiği öğrencilerden hayatlarının her anında adil olmalarını beklediğini ifade etti.

2023 Eğitim Vizyonu içerisinde hayata geçirilen okul gelişim modelinden bahseden Selçuk, "okul gelişim modeliyle diyoruz ki her bir okul 24 parametre üzerinden takip edilecek. Puanlama eşitlik ilkesine göre değil adalet eksenli yapılacak. 5 senede en iyi imkânlara sahip okul ile en kötü şartlardaki okulun arasındaki %68'lik farkı %20'ye indirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hediye takdimiyle sona eren söyleşinin ardından Prof. Dr. Ziya Selçuk, NUN Okulları Beykoz Kampüsünü gezdi.