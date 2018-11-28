AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Vizeler sona erdi, geri sayım başladı

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren açıköğretim öğrencileri bu soruya yanıt arıyor. 2018-2019 AÖF güz dönemi vize sınavı 24-25 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Sınavın ardından sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2018 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 AÖF sonuçları için geri sayım başladı. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz sınavlara bakacak olursak sonuçlar sınavdan 20 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 2018 AÖF vize sınavı sonuçlarının da iki hafta sonra açıklanması tahmin ediliyor. Sonuçlar ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF güz dönemi vize sınavına katılan adayların heyecanla beklediği soru ve cevaplar yayınlandı. Öğrenciler, sınav soru ve cevap anahtarlarına Anadolu Üniversitesi'nin e-Kampüs sayfası üzerinden erişim sağlayabilecek.

AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE PUANLAMA SİSTEMİ

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçer

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır.