YDS sınav yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Aralık'ta gerçekleştirilecek oan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için geri sayım başladı. Adaylar sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. ÖSYM ise bugün yaptığı açıklama ile birlikte YDS sınav yerlerinin belli olduğunu, sınav giriş belgelerinin resmi olarak açıklandığını bildirdi. İşte 2018 YDS sınav yerleri sorgulama...

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

YDS/3 sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

YDS SINAV YERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YDS NEDİR?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.