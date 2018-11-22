TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ek yerleştirme işlemlerini yapan adaylar sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih yapan bin 661 adaydan 546 kontenjana 306 aday yerleşti 240 kontenjan boş kaldı. Peki, TUS ek yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2018 ÖSYM giriş ile TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama..