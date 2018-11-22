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  • 22.11.2018 13:11

ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2018 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgula

ek yerleştirme işlemleri 9-15 Kasım'da alınmıştı. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların yaptığı ek tercih işlemlerinin sonuçları açıklandı. Peki, nasıl görüntülenir? İşte 2018 ile TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası...

TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ek yerleştirme işlemlerini yapan adaylar sonuçlarını merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, tercih yapan bin 661 adaydan 546 kontenjana 306 aday yerleşti 240 kontenjan boş kaldı. Peki, TUS ek yerleştirme sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 2018 ÖSYM giriş ile TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama..

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