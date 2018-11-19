Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular MEB üzerinden gerçekleştiriliyor. MEB'in yayımladığı kılavuz ile birlikte, başvuru şartları ve başvuruya ilişkin detaylar da açılandı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi nasıl? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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