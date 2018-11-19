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  • 19.11.2018 13:18
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 13:30

Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvim geçtiğimiz gün belli olmuştu. MEB'in yayımladığı sözleşmeli öğretmen atama takvimi bilgisine göre, başvurular bugün itibariyle başladı. 23 Kasım'a kadar alınacak başvuruların detaylarını sizler için derledik. Sözleşmeli öğretmen pozisyonunda görev almak isteyen öğretmen adayları başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, sun nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen ataka takvimi nasıl? İşte detaylar...

Sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular MEB üzerinden gerçekleştiriliyor. MEB'in yayımladığı kılavuz ile birlikte, başvuru şartları ve başvuruya ilişkin detaylar da açılandı. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi nasıl? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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