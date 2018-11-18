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  • 18.11.2018 11:20

2018 ne zaman açıklanacak? ALES kaç yıl geçerli? (ALES 2018 cevapları)

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı () bugün yapılıyor. ÖSYM'nin günler öncesinden uyarılardan bulunduğu ALES için adaylar 150 dakika boyunca ter dökecek. ALES sonrası ise en çok merak edilenler ALES ne zaman açıklanacak ve ALES 2018 cevapları oldu. Peki ne zaman? İşte Sonbahar dönemi hakkında tüm detaylar...

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) bugün yapılacak Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-/3) girecek adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunulmuştu.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, giriş ve geçerli kimlik belgelerini, sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Duyuruda ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları gerektiği de anımsatıldı.

ALES/3 sınavı 10:15'te başladı.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Danıştay 8. Dairesi, 2017 yılında ALES'in içeriğine ilişkin olarak yapılan düzenlemeler sonrasında, 2017 öncesinde yapılan ALES sınavlarının 5 yıl boyunca geçerli olacağına dair geçici madde hükmü hakkında yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.

ALES TAKVİMİ

2019 ALES tarihleri de geçtiğimiz günlerde belli oldu. 2019 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre;

2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
22 Eylül'de gerçekleştirilecek 2019-ALES/2'nin sonuçları 17 Ekim'de, 17 Kasım'da düzenlenecek 2019-'ün sonuçları da 12 Aralık'ta ilan edilecek.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) 24 Mart'ta, 2019-YDS/2 8 Eylül'de, 2019-YDS/3 ise 1 Aralık'ta yapılacak. Sonuçlar sırasıyla 19 Nisan, 1 Ekim ve 24 Aralık tarihlerinde duyurulacak.

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