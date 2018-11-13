KYK burs sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından binlerce üniversite öğrencisine her yıl verilen burs/kredi için başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler burs taahhütname onayı işlemlerini gerçekleştirecek. İlk defa burs alacak öğrenciler taahhütname onayı işlemini araştırmaya başladı. Peki, 2018 KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte e-Devlet KYK burs onaylama ekranı...

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR? (e-DEVLET)

KYK burs sonuçları bugün erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasından sonra binlerce öğrenci KYK'nın resmi internet sitesine akın etti.

Öte yandan burs/kredi sonuçlarını öğrenen öğrenciler, burs/kredi ödemesi alabilmek için KYK burs taahütname onay işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bilindiği üzere KYK burs sonuçlarına göre burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödeme alabilmesi için e-Devlet sistemi üzerinden taahhütname onayı yapabilecek.

Peki, KYK burs taahhütname onayı nasıl yapılır? İşte cevabı;

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek KYK burs taahhütname onayı için öncelikle e-Devlet sistemini açın. 18 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemleri yapılabilecek.

e-Devlet'e girdikten sonra, "Kim hakkında işlem yapılacak?" seçeneğine "Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum." veya "Velisi olduğum bir öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum." şeklinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ardından kazanılan burs/kredi için taahhütname onayı ekranından onay verilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin karşısına çıkan taahhütname ekranında öğrencilere burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan önemli bilgiler yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerin onay vermeden önce bu metni dikkatli bir şekilde okuması gerekiyor.

Yapılan onay işleminin ardından başka bir işleme gerek kalmayacak ve öğrenciler ödeme gününde KYK burs/kredi ödemelerini alabilecekler.