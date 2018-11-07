Öğretmenler günü ne zaman? 2018 öğretmenler günü hangi gün?

Öğretmenler günü için geri sayım başladı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Türkiye'de Kasım ayı içerisinde kutlanan Öğretmenler günü bu sene hangi güne denk geliyor?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır.

2018 ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

2018 Öğretmenler günü 24 kasım Cumartesi gününe denk geliyor. Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği 24 Kasım günü öğretmenleri için çeşitli etkinlikler düzenleyip, kutlayacaklar.

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZÜ;

"Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister."

ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

ÖĞRETMENİM-2

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

Yazar eyledin sen tutmaz elimi

Bize mi adadın öğretmenim kendini,

Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,

İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,

Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

Bizim çilemizi hep sen çekersin,

Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

Ben de bir gün öğretmen olursam,

Canım öğretmenim önümde bir örneksin

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın